Box Office U.S.A. dal 4 al 6 Agosto: 'La Torre Nera' conquista la vetta

Come accaduto nel fine settimana da poco passato presso i botteghini del nostro paese, anche per quanto riguarda i Box Office a stelle e strisce, la cima della classifica per i migliori incassi è stata raggiunta da una pellicola esordiente, ovvero la trasposizione cinematografica di un celebre lavoro di

Ovviamente stiamo parlando della pellicola fantastica La Torre Nera, il film tratto dall'omonima saga del maestro dell'horror. La pellicola, con questo suo esordio nelle sale, si è portata a casa un bottino di circa 19 milioni di dollari, non particolarmente alto, ma sufficiente per riuscire ad arrivare in cima, davanti a Dunkirk, che si piazza in seconda posizione con un incasso di 17 milioni circa, perdendo il primo posto dopo due settimane in vetta. Uno scalino più in basso, troviamo The Emoji Movie, anch'esso in discesa di una posizione, ma arrivato davanti a Girls Trip. Anche questa scivola di un posto verso il basso, rispetto alla passata settimana, ma riesce a lasciarsi alle spalle l'esordiente Kidnap che, a sua volta, supera Spider-Man: Homecoming, arrivato al sesto posto perdendo anch'esso una posizione. Il settimo scalino della classifica ospita Atomica Bionda, la nuova pellicola che vede in primo piano Charlize Theron, al fianco di James McAvoy, John Goodman e Sofia Boutella. Il film, nonostante non stia riscuotendo molto successo, si lascia indietro Detroit - arrivato all'ottava posizione - e le ultime due classificate, ovvero The War - Il pianeta delle scimmie e Cattivissimo Me 3, posizionatesi rispettivamente al nono e al decimo posto.