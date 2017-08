Box Office U.S.A. dal 28 al 30 luglio: 'Dunkirk' ancora in cima alla classifica

Come accaduto presso i nostri Box Office, nell'ultimo weekend di luglio anche gli incassi ottenuti dalle pellicole cinematografiche attualmente disponibili nelle sale a stelle e strisce non sono arrivati a livelli particolarmente alti e, nonostante l'esordio di nuove proposte sui grandi schermi, l'ultimo lavoro diè ancora in cima.

Ovviamente stiamo parlando di Dunkirk, che rimane stabile in prima posizione guadagnando, questa volta, un totale di circa 26 milioni di dollari. Al secondo posto, invece, con un piccolo distacco, troviamo la pellicola animata The Emoji Movie, che fa il suo debutto lasciandosi alle spalle Girls Trip, che con il suo bottino di circa 19 milioni di dollari scende di una posizione rispetto allo scorso fine settimana. Uno scalino più in basso, in quarta posizione, arriva un'altro film esordiente, ovvero Atomica Bionda, che vede nei panni della protagonista Charlize Theron. La pellicola, con i suoi 18 milioni di incasso, lascia Spider-Man: Homecoming a metà della classifica, due posizioni più in basso rispetto al passato weekend. Subito dopo, troviamo The War - Il pianeta delle scimmie seguito da Cattivissimo Me 3 al settimo posto in posizione stabile, ma che, questa volta, si sistema davanti a Valerian e la Città dei Mille Pianeti, che perde due posizioni fermandosi all'ottava. Infine, alle ultime due posizioni, si piazzano Baby Driver e Wonder Woman, che vanno ad occupare rispettivamente il nono e il decimo posto, scendendo entrambi rispetto allo scorso fine settimana.