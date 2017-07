Box Office U.S.A. dal 21 al 23 luglio: 'Dunkirk' conquista la prima posizione

Anche per quanto riguarda i grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi, sono diverse le pellicole che stanno facendo il loro debutto in questa ultima settimana di luglio e, per quanto riguarda il weekend che ci siamo da poco lasciati alle spalle, è proprio una pellicola esordiente a raggiungere la vetta dei Box Office statunitensi.

Ovviamente stiamo parlando di Dunkirk, l'ultimo lavoro firmato da Christopher Nolan che sta facendo tanto parlare di sé in questo ultimo periodo e che con questo suo debutto sui grandi schermi a stelle e strisce è riuscito a portarsi a casa un bottino di circa 50 milioni di dollari, conquistando la prima posizione. Subito dopo troviamo un'altra pellicola al suo esordio americano, ovvero Girls Trip, che si piazza al secondo posto riuscendo a superare Spider-Man: Homecoming, in discesa di una posizione rispetto allo scorso fine settimana, con un bottino di circa 22 milioni di euro. Uno scalino più in basso troviamo The War - Il pianeta delle scimmie, che perde tre posti dal passato weekend, ma che riesce ancora a superare l'esordiente Valerian e la Città dei Mille Pianeti, arrivato a metà della classifica. Il sesto posto viene occupato da Cattivissimo Me 3, che perde anch'esso tre posizioni, mentre al settimo posto arriva Baby Driver con un incasso di circa 6 milioni di dollari. Ancora più giù troviamo The Big Sick all'ottava posizione e, infine, agli ultimi due posti, ovvero il nono e il decimo, si piazzano rispettivamente Wonder Woman e Wish Upon.