Box Office U.S.A. 14-16 luglio: 'The War: Il pianeta delle scimmie' in cima!

Nel corso del fine settimana che ci siamo da poco lasciati alle spalle i grandi schermi delle sale cinematografiche a stelle e strisce hanno visto il debutto di due nuove pellicole e, mentre una non è riuscita a piazzarsi nella prima metà della Top 10 per gli incassi, l'altra ha conquistato immediatamente il primo posto della classifica.

Come avrete immaginato, stiamo parlando di The War: Il pianeta delle scimmie che, mentre in Italia non è riuscita a conquistare la prima posizione nel suo weekend di debutto, negli Stati Uniti ha conquistato la cima con un bottino di 56 milioni di dollari. La pellicola, quindi, fa scendere al secondo posto Spider-Man: Homecoming, che fin dal suo esordio aveva mantenuto la prima posizione. Subito dopo, con un bottino di circa 19 milioni di dollari che gli ha fatto raggiungere il terzo posto, troviamo Cattivissimo Me 3, che nonostante sia in discesa di una posizione rispetto alla scorsa settimana, riesce a lasciarsi alle spalle Baby Driver, in calo anch'essa di un posto. La metà della classifica vede The Big Sick con un bottino di circa 7.5 milioni di dollari, che riesce a superare la sesta posizione occupata in questo weekend da Wonder Woman, in perdita di due posti. Uno scalino più in basso troviamo la seconda pellicola esordiente di questo fine settimana, ovvero Wish Upon, che lascia Cars 3 all'ottavo posto, in discesa di due posizioni. Infine, al penultimo e nono posto troviamo Transformers - L'ultimo cavaliere, mentre la coda della classifica vede The House.