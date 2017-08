Box Office - La Torre Nera apre male all'anteprima: solo 1.8 milioni di dollari!

, nuovo film Sony con Idris Elba delude all'anteprima nordamericana del giovedì: solo un milione e ottocentomila dollari d'incasso.

La proiezione del film adattamento dei romanzi di Stephen King è avvenuta in 2.770 sale e la previsione stimata non supera i 18/19 milioni di dollari nel week end di apertura. Purtroppo non è di buon auspicio, se consideriamo che anche Valerian e la Città dei Mille Pianeti ha incassato una cifra simile, di poco inferiore.

Il costo di produzione è stato di 60 milioni di dollari, non tantissimo in effetti, ma le recensioni del film, come abbiamo visto, non sono state affatto positive e dunque vedremo come proseguirà la corsa agli incassi nei prossimi giorni. Sony e MCR ovviamente speravano in qualcosa di molto meglio, perché, contemporaneamente, è in produzione anche una serie tv basata sullo stesso universo La Torre Nera.

L'autore dei romanzi, Stephen King, ha già detto che avrebbe piacere di vedere il sequel e chissà se questa volontà non sia l'unica chance di salvezza del franchise...

Qualcuno di voi andrà a vedere La Torre Nera? Ditecelo nei commenti!