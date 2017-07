Box Office Italia dal 14 al 16 luglio: 'Spider-Man: Homecoming' rimane in cima

Mentre tante attesissime pellicole hanno già fatto il loro debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese, tante altre continuano ad arrivare per rendere ancora più piacevole questa stagione estiva al cinema. Nonostante i nuovi arrivi, però, è una nostra vecchia conoscenza a primeggiare ancora.

Ovviamente stiamo parlando dell'ultima pellicola sfornata dalla Marvel, ovvero Spider-Man: Homecoming che, anche in questo fine settimana da poco passato, riesce a conquistare la cima della classifica incassando un bottino di circa 1.2 milioni di euro. Il film riesce, così, a superare l'esordiente The War - Il pianeta delle scimmie, che con questo suo debutto si porta a casa 1.15 milioni di euro circa, lasciandosi alle spalle con un notevole distacco Transformers - L'ultimo cavaliere, che si piazza al terzo posto con un totale guadagnato in questo weekend di 0.154 milioni di euro. Uno scalino più in basso troviamo 2:22 Il destino è già scritto, che scende di una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma che supera Black Butterfly, che ha debuttato proprio questa settimana in Italia. Altra pellicola esordiente è Wish Upon, arrivata al sesto posto davanti a La mummia, che con questa sua settima posizione perde tre posti, riuscendo, però, a piazzarsi ancora davanti a Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. Infine, agli ultimi due posti troviamo Cane mangia cane, arrivato alla nona posizione e Civiltà perduta che chiude la Top 10.