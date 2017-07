Box Office Italia dal 21 al 23 luglio: 'Spider-Man: Homecoming' ancora in vetta

Siamo già arrivati all'ultima settimana del mese di luglio e, mentre entriamo nel bel mezzo della stagione estiva, continuano ad uscire sui grandi schermi internazionali nuove pellicole cinematografiche. A conquistare il primo posto della classifica Top 10 per gli incassi ai botteghini italiani, però, è ancora una volta l'ultimo lavoro della

Anche in questo ultimo fine settimana, infatti, la pellicola che ha sorpassato tutte le altre in quanto a guadagni nelle sale è Spider-Man: Homecoming, che si guadagna il primo posto arrivando ad un bottino di 0.72 milioni di euro. La seconda posizione viene occupata, invece, da The War - Il pianeta delle scimmie, il capitolo finale della saga che rimane stabile rispetto allo scorso weekend e che riesce a superare la pellicola USS Indianapolis, nuovo lavoro di Mario Van Peebles che con questo suo debutto si pazza in terza posizione. Uno scalino più in basso troviamo Prima di domani, pellicola drammatica di Ry Russo-Young, che con un incasso di circa 0.26 milioni di euro riesce a superare Transformers - L'ultimo cavaliere, arrivato a metà classifica, scendendo di due posizioni rispetto al fine settimana precedente. Subito dopo arriva Wish Upon, che con il suo sesto posto riesce a lasciarsi alle spalle 2:22 Il destino è già scritto, che a sua volta supera Black Butterfly all'ottava posizione. Infine, gli ultimi due posti della classifica vedono CHiPs e Savva, rispettivamente alla nona e alla decima posizione.