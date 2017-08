Box Office in U.S.A. dall'11 al 13 Agosto: 'Annabelle 2' supera 'La torre nera'

Nel weekend che ci siamo da poco lasciati alle spalle, i grandi schermi delle sale cinematografiche a stelle e strisce hanno visto il debutto di alcune pellicole molto attese dal pubblico americano e la classifica degli incassi ai Box Office ne ha risentito, mostrando alcune modifiche rispetto ai risultati della passata settimana.

All'opposto di quanto accaduto presso i Box Office del nostro paese, il passato weekend negli Stati Uniti, con il debutto di Annabelle 2 - Creation, ha visto la conquista del primo posto da parte della pellicola, che con i suoi 35 milioni di dollari circa di bottino ha superato La torre nera, arrivata solamente in quarta posizione. Tra i due film si posizionano, rispettivamente, Dunkirk e un'altra pellicola esordiente, ovvero The Nut Job 2, arrivati in seconda e terza posizione. La metà della classifica vede, invece, Girls Trip, la pellicola comica che perde un posto rispetto alla scorsa settimana, ma che con un bottino totale di circa 6.4 milioni di dollari conquistato nel weekend, riesce a lasciarsi alle spalle il film d'animazione The Emoji Movie, che scende di ben tre posizioni rispetto al passato fine settimana. Un'altra pellicola che sta continuando la propria discesa è l'ultimo lavoro della Marvel, ovvero Spider-Man: Homecoming, che perde un posto piazzandosi in settima posizione. L'ottavo posto viene occupato da Kidnap, che si lascia alle spalle la nona posizione di The Glass Castle, pellicola esordiente che con il suo bottino di circa 4.6 milioni di dollari supera l'ultima e decima in classificata Atomica Bionda.