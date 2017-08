Box Office in U.S.A. dal 25 al 27 agosto: 'The Hitman's Bodyguard' in cima

Come accaduto anche per i grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese, nel corso del fine settimana che ci siamo da poco lasciati alle spalle, anche negli Stati Uniti diverse pellicole hanno fatto il loro esordio e ad arrivare alla cima della classifica, conquistando la prima posizione, è stato un film d'azione.

A superare tutte le altre proposte cinematografiche statunitensi, infatti, troviamo The Hitman's Bodyguard, la pellicola d'azione diretta da Patrick Hughes, che vede nei panni dei protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson e che, con questo suo secondo weekend nei cinema, è riuscita a portarsi a casa un bottino di circa 10 milioni di dollari. Il secondo scalino del podio questa settimana è occupato da Annabelle 2: Creation, stabile rispetto alla passata settimana, mentre la terza posizione vede l'esordiente film d'animazione Ballerina, già passata per le sale cinematografiche del nostro paese. Subito dopo, abbiamo Wind River, che con il suo incasso di circa 4.6 milioni di dollari riesce a lasciarsi alle spalle la quinta posizione e metà della classifica conquistata da Logan Lucky, che perde due posto rispetto allo scorso weekend. Uno scalino più in basso si posiziona Dunkirk, anch'esso in perdita, ma che riesce ancora a superare il settimo posto di Spider-Man: Homecoming, che questa volta si porta a casa circa 2.8 milioni di dollari. Infine l'ottava, la nona e la decima posizione vedono rispettivamente Birth of the Dragon, Mayweather vs. McGregor e The Emoji Movie.