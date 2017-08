Box Office in Italia dall'11 al 13 Agosto: 'La Torre nera' in cima

Nel corso del weekend che ci siamo da poco lasciati alle spalle, l'affluenza nelle sale cinematografiche del nostro paese non è stata particolarmente alta, probabilmente a causa dell'arrivo del periodo estivo delle ferie. Ma, in ogni caso, la classifica dei Box Office italiani ha subito diverse modificazioni, a cominciare dalla prima posizione.

A conquistarsi la vetta della classifica, infatti, è La torre nera, la pellicola tratta dal celebre lavoro del maestro dell'horror Stephen King, che con questo suo weekend di apertura sui grandi schermi nostrani riesce a guadagnarsi un bottino di circa 0.71 milioni di euro, prendendo il posto ad Annabelle 2: Creation, scesa in seconda posizione con 0.51 milioni di euro circa, con i quali, però, riesce ancora a superare Spider-Man: Homecoming, l'ultimo lavoro della Marvel che questa settimana perde una posizione, fermandosi solamente al terzo posto. Uno scalino più in basso troviamo una new entry nella Top 10 italiana, ovvero Diario di una schiappa - Portatemi a casa!, il quarto capitolo della saga che con questo sua quarta posizione supera The War - Il pianeta delle scimmie, arrivato a metà della classifica, in perdita di due posizioni rispetto alla passata settimana. Il sesto posto viene raggiunto da Prima di domani che, nonostante scenda due scalini rispetto allo scorso weekend, supera l'esordiente Monolith, arrivato solamente in settima posizione. All'ottavo posto troviamo USS Indianapolis, che scende insieme a Transformers -L'ultimo cavaliere e Baby Boss, che vanno ad occupare rispettivamente la nona e la decima posizione.