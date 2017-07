Box Office in Italia dal 7 al 9 luglio, 'Spider-Man - Homecoming' in testa

Un altro weekend estivo nelle sale cinematografiche italiane è ormai passato e, mente ci apprestiamo già a guardare alle prossime uscite del fine settimana che ci sta davanti, come tutti i mercoledì vi offriamo i risultati degli incassi raggiunti dalle varie pellicole grazie alle proiezioni nel nostro paese.

A guadagnarsi la prima posizione della Top 10 italiana ai botteghini è la nuova trasposizione cinematografica di un eroe Marvel, ovvero Spider-Man: Homecoming, che riesce a posizionarsi al primo posto grazie ad un incasso totale di circa 2.6 milioni di euro, con cui riesce a superare Transformers - L'ultimo cavaliere, sceso per la prima volta al secondo posto dopo il suo primo debutto sui grandi schermi nostrani. La terza posizione viene occupata da 2:22 Il destino è già scritto, che si porta a casa un incasso di soli 0.19 milioni di euro, rimanendo stabile davanti a La Mummia, il remake con Tom Cruise e Russell Crowe anch'esso fermo alla posizione del passato weekend. La metà della classifica vede Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar che, fisso alla quinta posizione si lascia ancora una volta alle spalle Bedevil - Non installarla, nuova pellicola horror che è riuscita a guadagnarsi un bottino di soli 0.06 milioni di euro, ma che si è lasciata alle spalle Civiltà Perduta, che ha raggiunto solamente la settima posizione. Subito dopo troviamo Wonder Woman, che con il suo ottavo posto supera le ultime due classificate, ovvero Nerve alla nona posizione e Codice Criminale all'ultimo posto.