Box Office in Italia dal 4 al 6 Agosto: 'Annabelle 2'sorpassa'Spider-Man'

Ci siamo da poco lasciati alle spalle il primo weekend del mese di agosto, che ha portato sui grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese alcune pellicole inedite che hanno fatto il loro debutto e, nel contempo, altri film hanno fatto nuovamente capitolino nella classifica della Top 10 dei film con i migliori incassi.

Questo fine settimana, al primo posto, si piazza una nuova arrivata, ovvero la pellicola horror diretta da David F. Sandberg, Annabelle 2: Creation, che con questo suo esordio riesce a lasciarsi alle spalle l'ultimo lavoro della Marvel, Spider-Man: Homecoming, che ha dominato la cima della classifica ai Box Office per ben quattro settimane. Uno scalino più in basso troviamo The War - Il pineta delle scimmie, che scende di una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma che riesce ancora a lasciarsi alle spalle Prima di domani, esattamente come il passato weekend. La metà della classifica, ovvero la quinta posizione, è stata occupata da USS Indianapolis, anch'essa in calo di una posto, ma arrivata davanti ad Atomica Bionda, la nuova pellicola che vede nei panni della protagonista Charlize Theron. Subito dopo, al settimo posto, troviamo Transformers - L'ultimo cavaliere, che continua la sua discesa perdendo due posizioni, ma superando Baby Boss, arrivato all'ottavo posto e tornato, così, tra le prime dieci pellicole dopo alcune settimane. Infine, alla nona e decima posizione troviamo, rispettivamente, 2:22 - Il destino è già scritto e il film d'animazione Savva.