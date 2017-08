Box Office in Italia dal 28 al 30 luglio: la vetta è ancora di 'Spider-Man'

Con il fine settimana che da poco ci siamo lasciati alle spalle è terminato il mese di luglio e gli incassi guadagnati dalle pellicole cinematografiche proiettate sui grandi schermi delle sale del nostro paese hanno visto una discreta flessione. Al primo posto, comunque, ritroviamo per il quarto weekend consecutivo l'ultimo lavoro della

E' ancora Spider-Man: Homecoming, infatti, a guadagnarsi la vetta della classifica degli incassi presso i Box Office nostrani, anche se questa volta i suoi guadagni non sono particolarmente elevati. Il bottino di circa 0.439 milioni di euro ha comunque permesso al film di lasciare al secondo posto The War - Il pianeta delle scimmie che, con il suo incasso di 0.344 milioni di euro, rimane stabile rispetto alla scorsa settimana. In terza posizione, invece, incontriamo una pellicola in salita di una posizione, ovvero Prima di domani, nuova trasposizione cinematografica diretta da Ry Russo-Young, che riesce a lasciarsi alle spalle USS Indianapolis, sceso al terzo posto. La metà della classifica è occupata da Transformers - L'ultimo cavaliere, seguito in sesta posizione da Wish Upon, che riesce a superare ancora una volta 2:22 Il destino è già scritto, tutte e tre pellicole stabili rispetto allo scorso fine settimana. All'ottava posizione incontriamo una vecchia conoscenza, ovvero 47 metri, che rientra in classifica dopo qualche settimana andando ad occupare l'ottavo posto davanti a CHiPs e a Black Butterfly, arrivate rispettivamente alla nona ed alla decima posizione.