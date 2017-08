Box Office in Italia dal 25 al 27 agosto: 'Cattivissimo Me 3' schizza in cima

Anche oggi, come tutti i mercoledì, torniamo con il nostro consueto appuntamento per informarvi degli incassi ai Box Office raggiunti dai film ora disponibili sui grandi schermi del nostro paese. Sono diverse le pellicole che hanno fatto il loro debutto nel passato fine settimana, ma ad avere la meglio questa volta è stato un film d'animazione.

Attesissimo da grandi e piccoli, Cattivissimo Me 3, infatti, è riuscito a conquistare la vetta della classifica Top 10 di questa settimana al suo primo weekend nelle sale cinematografiche del nostro paese, riuscendo a portarsi a casa un bottino di ben 5.39 milioni di euro. Subito dopo, al secondo posto e con un grande distacco, troviamo un'altra pellicola esordiente, ovvero Overdrive, che con i suoi 0.351 milioni di euro riesce ancora a superare l'ultima posizione del podio, occupata da Atomica Bionda, che perde due posti rispetto al passato fine settimana. Uno scalino più in basso, abbiamo Amityville: Il risveglio, che con questa sua prima uscita nei cinema nostrani, riesce a lasciarsi alle spalle la metà della classifica occupata da La torre nera, in calo di due posti. La sesta posizione vede la pellicola horror Annabelle 2: Creation, che con il suo bottino di 0.219 milioni di euro si posiziona davanti al settimo posto di Spider-Man: Homecoming, che perde 3 posizioni dallo scorso weekend. Più in giù, troviamo Diario di una schiappa - Portatemi a casa!, che riesce a conquistare l'ottavo posto, davanti al nono e al decimo, occupati rispettivamente da The War - Il pianeta delle scimmie e Monolith.