Box Office in Italia dal 18 al 20 Agosto: 'Atomica Bionda' in cima

Anche oggi torniamo con il nostro consueto appuntamento dedicato agli incassi guadagnati dalle pellicole cinematografiche arrivate nelle prime dieci posizioni tra quelle presentate sui grandi schermi delle sale del nostro paese e, mentre le prime posizioni sono occupate da film esordienti, abbiamo il ritorno di qualche vecchia conoscenza.

Ad occupare la prima posizione della classifica Top 10 italiano abbiamo, infatti, Atomica Bionda, che vede nei panni della protagonista la bellissima Charlize Theron e che in questo ultimo weekend è riuscita ad arrivare ad un incasso totale di circa 0.5 milioni di euro, riuscendo a superare La torre nera, che perde un posto rispetto alla scorsa settimana, insieme ad Annabelle 2: Creation, scesa alla terza posizione. Uno scalino più in basso, al quarto posto, troviamo Spider-Man: Homecoming, la pellicola della Marvel che perde un posto rispetto al passato weekend, guadagnando 0.143 milioni di euro circa, ma riuscendo a superare la metà della classifica occupata da Diario di una schiappa - Portatemi a casa!, anch'essa in discesa. In sesta posizione, poi, troviamo Monolith di Ivan Silvestini, seguito alla settima posizione da The War - Il pianeta delle scimmie, arretrato di due posti dal passato fine settimana. Ad essere in calo è anche Prima di domani, arrivata solamente all'ottava posizione, seguita da USS Indianapolis, che con il suo nono posto, supera una nostra vecchia conoscenza, ovvero Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, che va ad occupare la decima ed ultima posizione.