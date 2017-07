Boo 2! A Madea Halloween: Tyler Perry è tornato! Ecco il nuovo trailer!

Laha appena rilasciato online il nuovo trailer del film con. Il sequel della commedia arriva in sala a partire dal 20 ottobre prossimo!

In Boo 2!, Madea e la gang torneranno. Madea, Bam e Hattie si troveranno a dover affrontare mostri, goblin e the bogeyman quando queste creature si troveranno in libertà.

Boo 2! A Madea Halloween cast: Cassi Davis, Patrice Lovely, Yousef Erakat, Lexy Panterra, Andre Hall, Diamond White, Brock O’Hurn, Tito Ortiz, e, naturalmente, lo stesso Tyler Perry. Perry ha scritto la sceneggiatura, è alla regia, e produce anche il film, insieme a Ozzie Areu, Will Areu e Mark E. Swinton.

Il primo Boo! A Madea Halloween ha guadagnato 74.8 milioni di dollari in casa. Quando uscirà, il sequel si troverà a "combattere" contro il dramma della Paramount Pictures, Same Kind of Different As Me, il thriller The Snowman, poi contro Only the Brave, The War with Grandpa e Geostorm.

Cosa pensate del nuovo trailer di Boo 2! A Madea Halloween? Ditecelo nei commenti!