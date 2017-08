Boo 2! A Madea Halloween, nuovo trailer ufficiale del film con Tyler Perry

È grazie allache possiamo mostrarvi oggi il nuovo trailer ufficiale di Boo 2! A Madea Halloween , nuova horror-comedy scritta e diretta da, commediografo americano noto soprattutto proprio per il personaggio di, aggressiva e sfrenata matriarca afroamericana.

In Boo 2 ritorneranno Mabel "Madea" Simmons e la sua famiglia. Lei, Bam e Hattie andranno in vacanza in un campeggio infestato da mostri di ogni sorta, cominciando molto presto una lotta per la sopravvivenza contro goblin, boogyman e demoni.



Boo 2! A Madea Halloween vedrà nel cast anche Cassi Davis, Patrice Lovely, Yousef Erakat, Lexy Panterra, Andre Hall, Diamond White, Brock O’Hurn e Tito Ortiz, per un'uscita prevista nelle sale americane il 20 ottobre 2017.