Bond 25: il nuovo film di James Bond sarà titolato Shatterhand?

Con l'annuncio ufficiale dell'arrivo del venticinquesimo film della saga cinematografica dedicata a, ecco arrivare - puntuali - anche i rumor sul film. Il tabloid Mirror, ad esempio, riporta il presunto titolo di questo nuovo capitolo del franchise.

Stando a queste indiscrezioni totalmente non confermate, il titolo potrebbe essere Shatterhand e potrebbe prendere spunto da uno dei romanzi più recenti incentrati sulla figura di James Bond, I Sogni Non Uccidono (poi riedito da noi con il titolo di Mai Sognare di Morire), di Raymond Benson.

Se tutto ciò verrà confermato, e la pellicola prenderà spunto da questo romanzo, Bond dovrà vedersela Pierre Rodiac, un villain cieco capace di prevedere nel sonno la morte di qualcuno. La Bond Girl, invece, è Tylyn Migonne, un'attrice e seduttrice.

Daniel Craig tornerà a rivestire i panni di Bond in questo nuovo film in arrivo l'8 novembre 2019. Attualmente non c'è ancora un regista a bordo, anche se circola una shortlist.