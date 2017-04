Bond 25: Jeffrey Wright potrebbe tornare

Al momento è tutto piuttosto incerto a dire il vero. Compreso il ritorno o meno del protagonista,. Apparentemente peròpotrebbe tornare nel ruolo di Felix Leiter in

E' dal 2006, con Casino Royale, che l'attore interpreta il ruolo e l'ha fatto fino a Quantum Of Solace. Le speculazioni riguardo il suo ritorno vengono fuori dal fatto che Wright ha postato un tweet con una foto che lo ritrae nei panni proprio di Felix Leiter e da qui sono partiti i rumors.

Per avere comunque qualsiasi tipo di conferma ufficiale dovremo aspettare un po', visto che al momento non solo gli attori sono in forse, ma anche il regista e la data di rilascio sono un punto interrogativo.

Tempo fa c'erano anche state delle voci riguardo il possibile rimpiazzo di Craig in Bond 25. Alcuni dissero che era in lizza Tom Hiddleston (Avengers), ma lui ha negato. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.