Bond 25: ecco la shortlist dei potenziali registi alla guida del nuovo film

Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo del venticinquesimo film della saga di, Variety rivela la shortlist di potenziali registi che lo studio vorrebbero alla guida della pellicola.

Stando al sito, Yann Demange ('71) sarebbe la prima scelta dello studio per dirigere questo nuovo episodio del franchise; secondo Deadline, qualora Demange non accettasse, lo studio sarebbe pronto a chiederlo a Denis Villenueve (Blade Runner 2049) e David Mackenzie (Hell or High Water).

Neal Purvis & Robert Wade hanno scritto la sceneggiatura della pellicola; come abbiamo annunciato, Daniel Craig riprenderà il ruolo di James Bond all'interno del film.

Questo venticinquesimo episodio è il quinto film della saga-reboot su Bond iniziata con Casino Royale e continuata con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.