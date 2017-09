Bond 25: Daniel Craig vorrebbe Denis Villeneuve alla regia [RUMOUR]

Dall’epoca della conferma dinella parte di James Bond anche per un quinto film, non sono stati diffusi nuovi dettagli in merito alla produzione della pellicola.

Il 25° film della saga dedicata all’Agente 007 ha già fissata la sua data d’uscita – arriverà l’8 novembre 2019 – ma al momento attuale è ancora privo di un regista. Nei rumour più recenti intorno al progetto si erano fatti i nomi di Yann Demange, Denis Villeneuve e David MacKenzie come frontrunner, con Demange – regista di ’71 e al lavoro su White Boy Rick con Matthew McConaughey – favorito sugli altri due.

Tuttavia, forte del suo contratto, Craig avrebbe il potere di imporre la sua volontà sulla scelta del regista e il favorito dell’attore sarebbe Villeneuve., secondo quanto riportato dal Daily Mail. Al momento, però, sembra improbabile un coinvolgimento del regista canadese, in quanto subito dopo il lancio di Blade Runner 2049 si prenderà un periodo di pausa per progettare il remake di Dune.