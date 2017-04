Bond 25: Daniel Craig potrebbe tornare per un ultimo film di 007?

Dopo l'uscita dinei cinema,aveva dichiarato nel corso di varie interviste l'intenzione di prendersi una pausa dal ruolo di. La sue affermazioni erano state così lette come un'attestazione verbale della volontà di lasciare il franchise, fatto comunque mai smentito o confermato da Craig.

Come conseguenza, però, di tale indecisione, si è aperto il toto-bond sull'attore che avrebbe potuto sostituire Craig nei panni di 007, tirando in ballo nomi come Tom Hardy, Idris Elba o Tom Hiddleston, tutti volti amatissimi di Hollywood che però secondo Page Six dovranno attendere ancora un po' il loro provino, dato che seguendo varie fonti il sito riporta oggi che la produttrice Barbara Broccoli avrebbe quasi convinto Daniel Craig a tornare per un'ultima volta nella parte.



A quanto pare il merito sarebbe della pièce su Otello, dove l'attore recita al fianco di David Oyelowo e che ha ricevuto recensioni entusiastiche: «Daniel è molto contento di Otello e dell'ottimo riscontro ricevuto dalla critica. Adesso le trattative tra lui e Barbara stanno quindi andando verso una giusta direzione. Hanno uno script firmato ancora una volta da Neal Purvis e Robert Wade e cercheranno di entrare in produzione il prima possibile, almeno nel tempo che servirà a Daniel per impegnarsi a recitare ancora nella parte di James Bond».



In aggiunta, sempre una fonte di Page Six avrebbe rivelato come alla Broccoli non piaccia affatto Tom Hiddleston, a suo avviso "troppo compiaciuto e non duro abbastanza per interpretare Bond".

Privo di ogni conferma ufficiale, però, ogni discorso intrapreso in questa news va preso cum grano salis, con le dovute precauzioni, anche se un ritorno di Craig farebbe certo felici molti fan del franchise.