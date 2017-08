Bond 25: Daniel Craig conferma che sarà ancora lui 007!

conferma, al, che sarà ancora lui a vestire i panni dell', nella prossima pellicola dedicata, dal titolo provvisorio di Bond 25

La conferma quindi è ufficiale, visto che è arrivata direttamente dalle labbra del diretto interessato. Precedentemente i rumor si erano susseguiti e sono poi rimbalzati tra le pagine del New York Times, altri quotidiani e le riviste online, ma ora c'è l'ufficialità della notizia da parte di Craig che, alla domanda dell'host dello show, Stephen Colbert sul fatto che sarebbe o meno tornato ad interpretare James Bond ha risposto:

"Si! Ci sto già lavorando da un paio di mesi Ne abbiamo discusso, abbiamo cercato di sistemare un po' le cose perché io volevo tornare, ma avevo anche bisogno di una pausa."

Craig ha poi detto che sarà il suo ultimo ruolo nei panni dell'agente 007: "Voglio uscire col botto, e non vedo l'ora di lavorare al film!"

In un'intervista precedente - rilasciata lo stesso giorno del Late Show - Craig aveva detto, in un programma divulgato da Boston Radio, durante la fascia oraria di Morning Magic 106.7.: "Non mi piace rompere le uova nel paniere, ma non è stata presa nessuna decisione al momento. C'è un sacco di rumore intorno a questa situazione ma ancora nulla di ufficiale è stato definito e, tantomeno, dichiarato sul fatto che io sia o meno confermato per riprendere il ruolo. C'è chi dice che io stia puntando ad avere più soldi, a un contratto migliore, niente di più falso. Sono tutte decisioni strettamente personali quelle che devono essere prese adesso. So bene che si deve iniziare a lavorare al film, e io, in teoria, vorrei davvero esserci, ma ancora non abbiamo preso una decisione definitiva."

Adesso è tutto confermato, invece, e quindi rivedremo il bel Daniel ancora una volta al servizio di Sua Maestà.

Sull'annuncio si è poi scusato con tutti perché, come ha dichiarato al conduttore televisivo: "Devo davvero delle scuse a tutti quelli a cui ho rilasciato interviste oggi, ma volevo fare l'annuncio ufficiale qui" ha detto riferendosi al Late Night Show di Colbert.

Craig interpreta l'agente 007 dal 2006, quando iniziò la sua avventura nel franchise in Casinò Royale e ha poi dato volto e corpo a James Bond nei successivi Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015).

Le speranze di rivederlo interpretare Bond dopo Spectre non erano molte visto che Craig stesso (probabilmente per via di una reiterata stanchezza generale), aveva negato che sarebbe tornato nel franchise: "Difficilmente mi rimetterò in gioco di nuovo in questo ruolo".

E su questa dichiarazione ha poi aggiunto, sempre da Colbert, che: "Non mi devo scusare per quelle dichiarazioni. In fin dei conti l'intervista è arrivata solo dopo due giorni dalla fine delle riprese dell'ultimo film e mi è stata fatta la domanda a bruciapelo se sarei tornato ancora o meno, e io, lì per lì, ho risposto d'impulso: no!"

Ha poi anche detto che, invece di rispondere in modo "gentile, cortese e pieno di stile", ha dato "una risposta davvero stupida".

Il prossimo film di Bond non ha ancora un titolo, e per questo viene ancora nominato semplicemente Bond 25. Con Daniel Craig nei panni della spia con licenza di uccidere, il franchise ha guadagnato, con Spectre, 880 milioni di dollari nel mondo, e Skyfall è andato addirittura oltre, con un incasso al box office di ben 1.1 miliardi di sterline.

La EON Productions e la Metro-Goldwyn-Mayer hanno previsto l'uscita di Bond 25 per l'8 novembre 2019.