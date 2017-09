Bond 25 avrà una trama dalla struttura simile a quella di Taken?

Con la conferma diancora nei panni dell’agenteanche per il prossimo film della longeva saga cinematografica, il venticinquesimo, non resta che attendere ulteriori dettagli su chi avrà il compito di dirigerlo. Intanto arrivano i primi rumor sulla trama...

Una fonte anonima di Page Six rivela che l’incipit del film vedrà un James Bond ormai ritirato dal servizio condurre una vita più che tranquilla, fino a quando alcuni eventi non prenderanno una terribile piega. La fonte recita: “Bond ha lasciato il servizio segreto, è innamorato e sposato, ma la moglie verrà uccisa”, fatto che scatenerà la vendetta dell’ex-agente. “Il film è un po’ come Taken, ma con Bond protagonista”, ha concluso la fonte.

Questa rivelazione potrà suscitare qualche sorpresa tra i neofiti della saga, ma si tratta di una situazione già sperimentata in passato, in particolare in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. Altri rumor lasciavano intendere che Bond 25 sarebbe stato un vero e proprio remake del film con George Lazenby.

La sceneggiatura di Bond 25 è stata affidata ai veterani Robert Wade e Neal Purvis, già autori di tutti e quattro i Bond con Craig, con la data d’uscita del film fissata all’8 novembre 2019.