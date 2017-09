Bohemian Rhapsody: nuove aggiunte nel cast del biopic su Freddie Mercury

Nuove aggiunte - un po' a sorpresa - nel cast di, biopic sul frontman dei, per la regia di(la saga di X-Men, I Soliti Sospetti). Secondo quanto svelato dal sito, siachesi sono uniti al cast della pellicola.

Gillen (Il Trono di Spade) interpreterà John Reid, il manager dei Queen dal 1975 al 1978, mentre Hollander (Breathe) sarà Jim Beach, il manager dei Queen dal 1978 in poi. Ad interpretare Freddie Mercury nel biopic sarà Rami Malek.

Il cast include Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) nei panni del batterista Roger Taylor, Gwilym Lee (The Hollow Crown) nel ruolo del chitarrista Brian May e Joe Mazzello (The Social Network) in quelli del bassista John Deacon. Sarà Lucy Boynton ad interpretare, invece, la compagna di Mercury, Mary Austin.

Mercury formò i Queen con May e Taylor nel 1970; il cantante è autore di numerosi brani celebri della band tra i quali “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love” e “We Are the Champions.”. Mercury morì nel 1991 all'età di 45 anni.

Justin Haythe ha firmato la sceneggiatura del biopic, atteso negli Stati Uniti d'America per il 25 dicembre 2018.