Bohemian Rhapsody: Lucy Boynton nel cast del biopic su Freddie Mercury

si è unita al cast di, biopic sul leader dei Queen, Freddie Mercury, diretto dae connella parte principale.

La Boynton – recentemente apparsa nella serie Netflix Gypsy e in Sing Street – interpreterà Mary Austin, compagna di vita di Mercury e musa dei Queen durante i primi anni di carriera della band. Lei e il carismatico frontman vissero insieme per anni per poi separarsi amichevolmente. Molte delle canzoni più celebri del gruppo, come la toccante Love of My Life, si basavano proprio sulla figura della Austin. Le riprese sono iniziate questo mese e l’uscita del film è prevista nelle sale statunitensi per il giorno di Natale del 2018.

Come noto, il cast è già composto da Ben Hardy, Gwilym Lee e Joe Mazzello, rispettivamente nelle parti di Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Proprio qualche giorno fa è apparsa la prima immagine ufficiale di Malek nei panni di Mercury, dimostrando una somiglianza davvero impressionante.