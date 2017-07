Bohemian Rapsody: UFFICIALE! il film su Freddie Mercury e i Queen si farà!

Sì, succederà! Direttamente dalla pagina ufficiale deiarriva la notizia che il film sulla band, intitolato, si farà e chesarà alla regia. Ecco le informazioni certe che abbiamo.

Singer è la scelta perfetta per ricreare le atmosfere degli anni scintillanti dei QUEEN e la storia di Freddie. Uno dei momenti topici del film sarà l'epica performance della band e di Mercury al Live Aid.

Rami Malek ha firmato per interpretare il ruolo di Freddie Mercury. Chi può immaginare qualcun altro per il ruolo? Lui è perfetto. Roger e Brian hanno detto al riguardo: "Rami ha una grande presenza ed è completamente immerso nel progetto. Sta vivendo e respirando tutto di Freddie in questo momento, è meraviglioso!"

Roger Taylor, il batterista, e Brian May, il chitarrista della band originale, saranno produttori esecutivi.

La pre-produzione inizia la settimana prossima e a metà settembre si inizia a girare a Londra. Chi interpreterà i restanti membri del gruppo, ancora non si sa, ma la pagina ufficiale dei Queen darà informazioni quanto prima. Cosa pensate? Malek è la scelta giusta?

