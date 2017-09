Bohemian Rhapsody: Rami Malek impressiona come Freddie Mercury nel video dal set

Solo pochi giorni fa era stata rilasciata online la prima immagine ufficiale di Bohemian Rhapsody , biopic dedicato alla vita di, nel film diinterpretato da un impressionante, che oggi torna a sorprendere nel primo video leaked dal set pubblicato dal

A quanto pare, così, il protagonista di Mr. Robot non ci impressionaerà solo per il physique du rôle nei panni dell'immortale leggenda della musica, perché da quanto è possibile vedere nel video anche le movenze e la rinomata teatralità del frontrunner dei Queen saranno trasposte nel modo più verosimile possibile.



La voce che si sente nel video semberebbe quella di Malek, ovviamente modulata su quella di Mercury, ma è possibile che sia stata in parte utilizzata direttamente quella del compianto cantante, comunque inimitabile. Certo è che Malek sta svolgendo un incredibile lavoro di immedesimazione nel personaggio, che non vediamo l'ora di vedere sul grande schermo il prossimo anno.



Bohemian Rhapsody racconterà la formazione della band negli anni '70 fino alla spettacolare esibizione del 1985 al Live AID, pochi anni prima della morte di Mercury sopraggiunta per alcune complicazioni legate all'AIDS. Il film è atteso nelle sale il 25 dicembre 2018.