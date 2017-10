Bob's Burgers: la Fox porta al cinema la famosa serie tv

La Twentieth Century Fox ha annunciato quest'oggi che porterà sul grande schermo la serie televisiva d'animazione. Il film debutterà nei cinema statunitensi il 17 luglio 2020.

Il popolare show della Fox ha debuttato sul network nel gennaio del 2011, diventando in fretta e in furia uno dei preferiti dalla critica e dal pubblico, generando recensioni sempre più entusiaste e persino eventi live. Tra il passaggio in diretta su FOX e la sua presenza su Hulu, lo show ottiene sempre 8 milioni di spettatori in USA mentre la sua popolarità a livello internazionale è sempre più in crescita.

La serie è riuscita ad ottenere anche ben due Emmy Awards, tra cui uno quest'anno come miglior serie d'animazione.

Bob's Burgers segue le vicende di Bob Belcher, il quale gestisce un ristorante, e della sua sempre ottimista moglie Linda, insieme ai loro tre figli. Il serial segue, dunque, le vite e le disavventure della famiglia Belcher tra amici e rivali.