Blue Planet II: ecco la traccia composta da Hans Zimmer e i Radiohead

Nel corso del programma radiofonico, è stata presentata la nuova versione orchestrale di, realizzata per la colonna sonora di

Intitolata (ocean) bloom, la traccia è il frutto della collaborazione tra Hans Zimmer e i Radiohead e, a differenza del brano originale (contenuto nell’album del 2011, The King of Limbs), presenta una nuova parte cantata da Yorke e accompagnata dalla BBC Concert Orchestra. Yorke per l’occasione ha dichiarato: “Bloom era stata ispirata dal primo Blue Planet, quindi è grandioso avere l’opportunità di chiudere il cerchio in questo modo”.

Presentato in anteprima a Londra, Blue Planet II – pubblicato da BBC Books – sarà distribuito nel Regno Unito il 19 ottobre 2017.