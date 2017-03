Bloodshot: un regista a bordo del progetto?

Sta arrivando un altro universo cinematografico sul grande schermo, ed è quello della Valiant. Il primo progetto, sviluppato dalla Sony Pictures, sarà dedicato al personaggio di

Il grande progetto della Sony e della Valiant fu annunciato nel 2015. E' ovvio che da quell'annuncio ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti, e sono cambiate un po' di cose. Ad esempio il primo film su Bloodshot era previsto per quest'anno, ma ad oggi non sono partite nemmeno le riprese.

Quindi è chiaro che ci sarà un posticipo e che la Sony e Valiant hanno frettolosamente annunciato delle date di uscita e delle informazioni che non potevano rispettare. Eric Heisserer e Dinesha Shamdasani stanno lavorando al nuovo script di Bloodshot e sembra che la lavorazione, almeno per ora, proceda senza grossi intoppi.

Durante l'Emerald City Comic Con, i due hanno annunciato che con molta probabilità la pellicola sarà diretta da Dave Wilson, qui al suo debutto cinematografico alla regia. Wilson ha lavorato per anni agli effetti speciali e a pellicole come Avengers: Age of Ultron e Deadpool.

Vi terremo aggiornati.