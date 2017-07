Bloodshot: Jared Leto è in lizza per il ruolo principale

L'attore, il nuovo Joker dell'Universo Cinematografico DC Comics, potrebbe finire nel cast dell'adattamento cinematografico di. Il The Hollywood Reporter conferma che l'attore è in lizza per interpretare il protagonista.

Bloodshot è l'adattamento cinematografico del fumetto della Valiant Entertainment, sviluppato da Sony Pictures. Dave Wilson, che ha lavorato con Tim Miller (Deadpool) ai Blur Studios, e diretto i cinematics di svariati videogames, è stato ingaggiato per dirigere la pellicola.

Eric Heisserer ha firmato la sceneggiatura della pellicola, ma ha anche firmato l'altro adattamento della Sony, Harbinger. Secondo i primi report, c'era un terzo film in sviluppo che avrebbe unito Harbinger e Bloodshot, dal titolo Harbinger War ma, al momento, non è chiaro se sia ancora questo il caso.