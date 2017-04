Blond Ambition: la Universal pianifica il Biopic su Madonna

The Hollywood Reporter ha riportato che la Universal si è aggiudicata i diritti per, scritto dall'esordiente Elyse Hollander, che tratta la vita della cantante.

Lo script è così sintetizzato: "Nel 1980 a New York, Madonna ha difficoltà a realizzare il suo primo album, a venire a patti con la fama, ad avere delle relazioni e ad inserirsi in un'industria musicale che vede le donne come un mezzo."

Nata come Madonna Louise Ciccone, la cantante esce con il suo primo album nel 1982 e da lì in poi segnerà la storia della musica diventando un'icona pop e una delle cantanti più famose di tutti i tempi, dietro solo ai Beatles, a Michael Jackson ed Elvis Presley.

Da notare il fatto che il report chiama lo script Blonde Ambition, con la e finale. Invece il tour di Madonna del 1990 è intitolato senza la e finale, come pure lo script originale.

Blond Ambition non ha ancora un regista, ma sarà prodotto da Michael De Luca e Brett Ratner con la sua RatPac Entertainment e da John Zaozirny con la sua Bellvue Productions.