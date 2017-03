Bleed - Più forte del destino, il trailer italiano del film con Miles Teller

Il dramma sportivo diretto da) racconta la vera storia del pugile italoamericano Vinny Pazienza, qui interpretato dalla star diin uno dei pochi ruoli da protagonista ricoperti finora.

Pazienza era famoso per le sorprendenti vittorie sul ring, nel quale combatteva con passione e veemenza. Ma era altresì noto per essere stato vittima di un grave incidente automobilistico nel quale rischiò di perdere definitivamente l'uso delle gambe. Il film racconta la sua caduta e il suo riscatto.



Con Martin Scorsese come produttore esecutivo, Bleed - Più forte del destino vede nel cast anche Aaron Eckhart nei panni dell'allenatore di Pazienza, Katey Sagal, Ted Levine e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 8 marzo.



Ecco il trailer italiano: