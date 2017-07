Blake Lively star femminile del thriller The Rhythm Section

Blake Lively sarà la protagonista femminile del thriller, produzione che inizierà a dicembre, avviata da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, storici produttori della saga di James Bond. Il film è un adattamento della serie di romanzi dello scrittore inglese Mark Burnell e ora è arrivata la conferma nel cast dell'attrice.

The Rhythm Section vede come protagonista il personaggio di Stephanie Patrick, una donna che procede a piccoli passi verso l'autodistruzione in seguito alla morte della famiglia in un incidente aereo al quale la donna è miracolosamente scampata non prendendo l'aereoplano. Stephanie scopre che il volo venne sabotato e inizia la caccia ai colpevoli prendendosi l'identità di un'assassina, cercando di ricostruire tutta la vicenda.

Vedremo Blake Lively prossimamente in A Simple Favor di Paul Feig mentre recentemente ha preso parte a Paradise Beach - Dentro l'incubo e Cafè Society di Woody Allen.