Blake Lively e Jason Clarke nel trailer di All I See Is You

Open Road Films ha diffuso il trailer di, pellicola di Marc Forster con protagonisti. Il film, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival dello scorso anno, si appresta ad arrivare nelle sale cinematografiche americane. Marc Forster ha scritto la sceneggiatura insieme a Sean Conway.

All I See Is You racconta le vicende di Gina e del marito James. I due sembrano vivere un matrimonio perfetto, con Gina, cieca fin dall'infanzia in seguito ad un incidente d'auto nel quale sono morti i suoi genitori, che dipende totalmente da James.

I due vivono a Bangkok, in Thailandia, e quando a Gina si prospetta la possibilità di avere un trapianto di cornee e riacquistare la vista, la sua vita coniugale inizia ad andare in crisi. James sente minacciata la propria esistenza e Gina inizia a notare dettagli inquietanti sul proprio matrimonio.

Il cast di All I See Is You comprende Blake Lively, Jason Clarke, Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O'Reilly e Wes Chatham.