Blade Runner2049: Villeneuve e Ford su Rick Deckard, è un replicante?

Denis Villeneuve, regista di Blade Runner: 2049, parla di Rick Deckard, il personaggio interpretato da Harrison Ford nel primo Blade Runner. È un replicante o no?

Una delle grandi domande degli appassionati di Blade Runner è ancora oggi: Rick Deckard è un replicante (ovvero un androide con sembianze umane) o no? Il regista di Blade Runner 2049 Denis Villeneuve, ha affrontato l’argomento durante un'intervista: “È stato molto divertente, mi sono ritrovato in un fuoco incrociato tra Harrison e Ridley [Scott, ndr] a discutere sul perché Deckard dovesse essere un replicante e perché un umano […] Come fan è una cena che ricorderò per tutta la vita”. Anche lo stesso Harrison Ford è intervenuto sulla questione “Posso dirvi che questa domanda mi interessava quando abbiamo realizzato il primo film, e non sono sicuro che ci sia una risposta esatta”.

Nel cast vedremo Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, il premio Oscar Jared Leto, il film seguirà la storia scritta da Francher e David Peoples, basata sul romanzo di Philip K. Dick: "Il Cacciatore di Androidi".