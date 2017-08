Blade Runner Final Cut: nuovo trailer per l'edizione in 4K del Blu-Ray

La Warner Bros. Entertainment ha diffuso un affascinante nuovo trailer per la riedizione in 4K del Blu-Ray di, la versione definitiva del cult direalizzata dallo stesso regista nel 2007 e da considerare canonica rispetto all’originale uscita in sala nel 1982.

Dalle immagini possiamo notare subito il miglioramento della resa grafica del film, in particolare delle bellissime e futuristiche scenografie della Los Angeles dell'ipotetico 2019 descritto. Il lancio della nuova versione arriva in concomitanza con l’imminente approdo nelle sale del sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, prodotto ancora da Scott. Blade Runner – The Final Cut in 4K arriverà nei negozi e negli store digitali il 5 settembre prossimo, mentre il sequel sarà nelle sale il 5 ottobre 2017.

Su queste pagine potete visualizzare l’ultimo trailer disponibile di Blade Runner 2049 e leggere la nostra recensione del cult restaurato di Scott con Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer e Daryl Hannah. Proprio Villeneuve si era recentemente espresso su quale versione del film guardare prima di andare a vedere nelle sale il suo sequel.