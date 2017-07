Blade Runner: Denis Villeneuve rivela quale versione guardare prima del sequel

Con l’arrivo imminente nelle sale disi è espresso su quale versione sia consigliato guardare prima di cimentarsi con la sua pellicola, se quella cinematografica del 1982 o ladipresentata nel 2007.

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, il regista canadese ha infatti dichiarato: “Onestamente credo che suggerirei di guardare l’ultima director’s cut (Final Cut) di Ridley Scott. Quella con cui sono cresciuto io e che mi ha fatto scoprire questo universo è l’originale del 1982 con la famosa voce fuori campo. All’epoca non ero a conoscenza della controversia tra le varie versioni…vidi il film in una piccola città del Canada, non c’era internet a quel tempo, quindi non sapevo che i critici lo avessero stroncato. L’ho amato profondamente fin dalla prima visione e, per me, quella voce fuori campo gli conferiva quella magica atmosfera da film noir, quindi non mi dispiacque affatto, anzi l’adorai. Adesso che ho visto l’ultima versione di Scott capisco quali fossero le sue intenzioni iniziali e quello che mancava al film. Al quel punto divenni un vero fan di quest’ultima, quindi la mia versione preferita è l’ultima director’s cut di Ridley”.

Blade Runner 2049 arriverà nelle sale italiane il 4 ottobre 2017 e vedrà nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista e Ana de Armas.