Blade Runner 2049, Villeneuve: "Quella cinematografica è la mia director's cut!"

Al tempo della sua uscita nelle sale nel 1982,fu rilasciato al cinema in una versione che subì molte interferenze dalla. Nel tempo, il capolavoro difu ri-editato in circa 7 versioni differenti, con la Final Cut a chiudere una narrazione che ci lasciò con un finale davvero spiazzante.

Quell'edizione uscì solo 25 anni dopo la release originale, quando Scott fu lasciato completamente libero in sala di montaggio, ma lo stesso non accadrà per Denis Villenevue, che visti forse anche i precedenti, prima di accettare di dirigere l'attesissimo Blade Runner 2049 ha voluto gli venisse garantito pieno controllo sul film (come ha spiegato anche in conferenza stampa a Roma), facendo in modo che già la versione cinematografica fosse la sua director's o final cut che si voglia.



Parlando infatti ai microfoni di EuropaPlus, il regista ha dichiarato: "Il fatto è che il film che vedrete in sala sarà già di per sé una director's cut. Non ce ne saranno altre successive... beh, forse una studio's cut [ride], una dei produttori, ma la mia versione, la mia visione, è questa che uscirà nelle sale. Questa è la mia director's cut. Se ci saranno altre versioni, non c'entrarenno nulla con la mia".



Parole chiare che faranno piacere al grande numero di appassionati dell'opera originale, che temevano forse un cursus simile per Blade Runner 2049 con protagonisti Harrison Ford e Ryan Gosling, in uscita nelle sale italiane il prossimo 5 ottobre.