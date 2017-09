Blade Runner 2049: è uscito il promo IMAX - Pronti al salto nel futuro?

E' uscito un nuovo video promozionale di Blade Runner 2049 in formato, quello che consente agli spettatori di immergersi dentro la storia nel modo più totalizzante possibile.

L'ha annunciato proprio IMAX oggi che, dal 6 ottobre (USA), l'esperienza che gli spettatori avranno nel guardare Blade Runner 2049 in IMAX 2D li catapulterà direttamente nel futuro! Il film verrà formattato per il formato IMAX e presentato in 1.9:1. Cosa significa nello specifico? Che si vedrà una parte in più dello schermo e il 26% in più dell'immagine rispetto ai cinema tradizionali. Date un'occhiata al promo e alla clip speciale che spiega quale sia il valore aggiunto che regala la visione in IMAX.

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, il poliziotto K (Ryan Gosling), scopre un segreto tenuto nascosto da molto tempo che potrebbe portare ciò che resta dell'umanità al caos totale. La scoperta di K lo porterà alla ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner scomparso da 30 anni.

Nel cast di Blade Runner 2049: Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Edward James Olmos e Jared Leto.

La pellicola è diretta dal regista Denis Villeneuve e la sceneggiatura è di Hampton Fancher e Michael Green.