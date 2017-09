Blade Runner 2049: tutti i protagonisti nel nuovo banner ufficiale del film

Uscirà nelle nostre sale la prossima settimana l'attesissimo Blade Runner 2049 di, sequel del capolavoro sci-fi di, e mentre oltre oceano la critica lo definisce già " un capolavoro ", ecco sbarcare online un nuovo banner ufficiale che ritrae insieme tutti i protagonisti.

In realtà il banner che vi riportiamo in calce grazie a Impawards è l'unione di diversi character poster che insieme vanno a mostrare i personaggi, da Ryan Gosling a Jared Leto, e comporre il titolo del sequel, che vedrà l'Agente K della LAPD indagare su di un segreto che potrebbe scuotere le fondamenta stesse della società, portandolo a rintracciare anche Rick Deckard (Harrison Ford).



Blade Runner 2049 scritto da Hampton Fancher e Michael Green vedrà nel cast anche Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Robin Wright e Ana de Armas, per un'uscita prevista nei cinema italiani il prossimo 5 ottobre.