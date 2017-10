Blade Runner 2049: il trailer finale spoilera un paio di sorprese

Il già acclamato Blade Runner 2049 uscirà nelle sale italiane a partire da questo giovedì, ma la Warner Bros. Pictures ha deciso di rilasciare sul web un final trailer dal film.

Il trailer in questione - che trovate all'interno di questa notizia - spoilera un paio di sorprese della pellicola sebbene, secondo chi ha visto il film in anteprima, non proprio tutto-tutto. Se siete coraggiosi e non vi fate problemi con gli spoiler e scoprire alcune cose in anticipo, allora questo trailer fa per voi!

Scritto da Hampton Fancher e Michael Green, e basato sui personaggi del romanzo intitolato Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, il sequel del capolavoro di Ridley Scott è diretto da Denis Villeneuve.