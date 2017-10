Blade Runner 2049: lo script è stato modificato per Denis Villeneuve

Lo script di Blade Runner 2049 , uscito in sala da noi 2 giorni fa, è stato cambiato per meglio adattarlo alla sensibilità del regista che ha preso le redini del progetto,

Molti dei critici che hanno già visto la pellicola l'hanno acclamata come uno dei migliori prodotti cinematografici dell'anno, considerando punti a favore la narrazione avvincente e gli spettacolari effetti speciali: un sollievo per il regista Villeneuve, che ha sentito forte la pressione nel realizzare un film il cui capostipite è il cult di Ridley Scott.

Allo script di Blade Runner 2049 hanno lavorato Hampton Fancher e Michael Green, già autori del primo. Questo è stato un sollievo per molti, compresi Ryan Gosling e Harrison Ford. Anche Villeneuve ha amato la scrittura iniziale; tuttavia, in corso d'opera ha apportato alcuni cambiamenti che hanno allineato il film al suo approccio direttoriale.

Parlando con Cinema Blend, Villeneuve ha detto:

"Direi che il plot in sostanza è rimasto lo stesso. Ho protetto l'essenza della storia. All'inizio quando ho letto la sceneggiatura mi sono reso conto che era uno script adattato per essere diretto da Ridley Scott. E io sono molto diverso da lui. Abbiamo sensibilità diverse. E dunque ho semplicemente portato lo screenplay ad un livello più vicino al mio modo di vedere. Il risultato è la stessa storia raccontata in modo leggermente diverso."

Al momento la scelta sembra aver pagato.

Blade Runner 2049 è attualmente in programmazione nelle sale italiane.