Blade Runner 2049 score: ecco perché Hans Zimmer ha rimpiazzato Johannsson

Lo ha fatto durante il press tour di promozione di Blade Runner 2049, quando ha rivelato che Johann Johannsson, scelto inizialmente per comporre la colonna sonora, ha lasciato il progetto perché nella mente del regista, si voleva creare un sound, una musica simile allo storico score dell'originale Blade Runner, Vangelis, e Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch sono entrati nel progetto proprio per questo motivo.

Vangelis è considerato dai più una delle migliori colonne sonore della storia del cinema quindi ha senso voler mantenere questa epicità anche nel nuovo film, in uscita tra quattro giorni in Italia. Villeneuve, che è un grande fan della prima pellicola, ha parlato con Al Arabiya e ha detto:

"Quello che posso dire è che fare un film è come stare in laboratorio. E' un processo artistico. Non sono cose che puoi programmare... Jóhann Jóhannsson è uno dei miei compositori preferiti e certamente uno dei miei preferiti tra quelli viventi oggi. E' un artista davvero molto forte. Ma il film aveva bisogno di qualcosa di diverso e ho dovuto fare un passo indietro e tornare a qualcosa che assomigliasse di più a Vangelis. Johan ed io abbiamo deciso insieme che dovevo muovermi in una direzione diversa. Spero comunque di avere la possibilità in futuro di lavorare di nuovo con lui perché è davvero un compositore straordinario."

Sinossi di Blade Runner 2049: "Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni."

Diretto da Denis Villeneuve, nel film vediamo un cast formato da Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Jared Leto e Barkhad Abdi.

Blade Runner 2049 esce il 4 ottobre 2017.