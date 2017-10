Blade Runner 2049: lo sceneggiatore Michael Green parla di uno scioccante cameo!

Blade Runner 2049 diè finalmente uscito nelle sale di tutto il mondo, mandando in visibilio la critica mondiale ma fallendo al boxoffice, ed ecco che adesso lo sceneggiatoreha avuto modo di parlare del sequel da lui scritto insieme ad, soffermandosi su di un particolare e scioccante cameo.

[ATTENZIONE, SPOILER!]



Intervisto infatti da Entertainment Weekly, lo scrittore ha parlato del ritorno di Sean Young nei panni di Rachel, o meglio del solo personaggio, dato che l'attrice non ha voluto prendere parte al sequel e la produzione ha utilizzato un misto di CGI e trucco per riproporre la stessa identica Rachel del 1982.



Green ha quindi dichiarato in merito: "L'idea della scena con il cameo -dove a Deckard viene offerta una replicante identica alla vecchia Rachel- era già nella mia prima outline mandata a Ridley. Ha poi fatto avanti e indietro perché sempre perfettibile, ma alla fine sono contento del fatto che siamo riusciti a portare su schermo la versione migliore della scena, evoluta di volta in volta fino alla sua forma definitiva. Ed è un momento davvero devastante".



E voi, avete già avuto modo di vedere Blade Runner 2049? Vi ricordiamo che del cast del film fanno parte anche Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas e Dave Bautista.