Blade Runner 2049: scene inedite nel nuovo spot TV del film di Denis Villeneuve

Laha rilasciato quest'oggi online un nuovo spot ufficiale dell'attesissimo Blade Runner 2049 , sequel diretto da) del capolavoro diche vedrà protagonisti

Scritto a quattro mani dal grande Hampton Fancher insieme a Michael Green (Logan, American Gods in tv), il film sarà ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo capitolo e vedrà al centro del racconto l'Agente K del LAPD, che nel corso di un'indagine scoprirà un importante segreto a lungo tenuto celato che potrebbe gettare la società nel caos. Si metterà così sulle tracce di Rick Deckard, ex cacciatore di replicanti ormai scomparso da tempo.



Blade Runner 2049 vedrà nel cast anche Dave Bautista, Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas e Mackenzie Davis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.