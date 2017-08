Blade Runner 2049 sarà il blockbuster più lungo dai tempi di Interstellar?

non è solo uno dei film più attesi dell’anno, ma sarà anche il blockbuster più lungo dai tempi dell’uscita didi

Stando a quanto riportato dalla divisione russa della Sony, la durata del film sarà di 163 minuti, ovvero 2 ore e 43 minuti di splendida fotografia di Roger Deakins. Si tratterebbe di una durata molto lunga per un film di una major, la più lunga dai 169 minuti di Interstellar; ancora prima, nel 2012, il primo capitolo della trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson si spingeva anch’esso fino ai 169 minuti.

Tuttavia, la notizia non ha ancora ricevuto una conferma dalla Warner Bros. mentre qualche tempo fa, il regista del film, Denis Villeneuve, aveva rivelato a Collider che la durata del film si aggirava intorno alle 2 ore e mezza. Per un quadro più completo della durata dei blockbuster degli ultimi anni basta citare i 147 minuti di Captain America: Civil War, mentre altre pellicole molto più lunghe – come le ultime due di Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, 179 minuti e Silence, 161 minuti) o The Hateful Eight di Quentin Tarantino (168 minuti) – non si possono certo definire blockbuster.

Blade Runner 2049 esordirà nelle sale italiane il 5 ottobre 2017. Su queste pagine potete visualizzare l’ultimo trailer diffuso in rete.