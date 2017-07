Blade Runner 2049: Ryan Gosling e Harrison Ford nel nuovo spettacolare trailer

Laha rilasciato online un nuovo, entusiasmante full trailer ufficiale dell'attesissimo Blade Runner 2049 , sequel del capolavoro sci-fi didiretto da

Protagonista della storia scritta da Hampton Fancher e Michael Green sarà Ryan Gosling nei panni dell'Agente LAPD K. Circa 30 anni dopo gli eventi del primo film, infatti, K scoprirà un segreto a lungo tenuto celato che potrebbe gettare nel totale caos la società per come è conosciuta. Questa scoperta porterà lo porterà così a rintracciare Deckard (Harrison Ford), ex cacciatore ormai scomparso da diverso tempo.



Se già il primo teaser ci aveva fatto un'ottima impressione, questo secondo filmato ci regala un grado di spettacolarità ancora più elevato, con delle trovate visive rispettose dell'opera originale ma che trasudano Villenevue da ogni inquadratura.



Vi ricordiamo che Blade Runner 2049 vedrà nel cast anche Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista e Ana de Armas, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 5 ottobre 2017.