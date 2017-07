Blade Runner 2049, Ryan Gosling e Harrison Ford in cover e nelle foto di Empire

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato la cover esclusiva al Neon didedicata all'attesissimo Blade Runner 2049 di, ma ecco che oggi è stata rilasciata online la copertina regular del nuovo numero che vede immortalati

All'interno dello speciale dedicato al sequel del capolavoro di Ridley Scott troviamo anche due nuove foto ufficiali sempre con i due attori nei panni di protagonisti, l'Agente K (no, non quello di Men in Black!) e Rick Deckard, quest'ultimo in una sorta di esilio auto-imposto in stile Luke Skywalker.



Blade Runner 2049 sarà ambientato circa trent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, quando un nuovo blade runner, l'agente LAPD K, scopre un segreto a lungo tenuto celato che potrebbe gettare nel totale caos la società per come è conosciuta. Questa scoperta porterà l'agente a rintracciare Deckard, ex cacciatore ormai scomparso da diverso tempo.



Nel cast del film ci saranno anche Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Mackenzie Davis e Ana de Armas, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 5 ottobre 2017.